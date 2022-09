Igę Świątek z trybun w Nowym Jorku oglądała gwiazda "Przyjaciół". Czy może być coś bardziej ekscytującego?

A później to administrator konta US Open zażartował z Polki, kiedy ta sprawdzała zawartość okazałego pucharu. Zapytał, czy organizatorzy wsadzili do środka ciasteczka. Na konferencji prasowej okazało się jednak, że puchar nie jest pusty. Pracownicy zdołali wsadzić do niego kawałek tiramisu, czyli ulubionego ciasta Igi Świątek.