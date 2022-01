Iga Świątek w półfinale Australian Open 2022. Z kim i kiedy Polka zmierzy się o finał turnieju w Melbourne

Iga Świątek w półfinale Australian Open 2022

Eksperci tuż po losowaniu drabinki Australian Open 2022 wieszczyli, że Iga Świątek jest na dobrej drodze, aby zapisać się w Melbourne złotymi zgłoskami. Co innego przewidywać układ sił, oceniając rankingowe miejsca zawodniczek, a co innego udowodnić to na korcie. Iga Świątek, ku uciesze kibiców z Polski, w Australii wybrała tę drugą opcję.

W środę, 26 stycznia 2022 roku o świcie czasu polskiego Iga Świątek wyeliminowała jedną z niespodzianek turnieju wielkoszlemowego, czyli Estonkę Kaię Kanepi. Ich ćwierćfinałowe spotkanie trwało 3 godziny i 2 minuty, a wyżej rozstawiona Polka wygrała 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. W turnieju singlistek zostały już tylko cztery zawodniczki, a Świątek jest w tym gronie jedyną Europejką.