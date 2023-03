IFO to projekt dronu podobnego do UFO opracowany w Polsce. Ma być rewolucją w branży

- Tym projektem chcemy otworzyć niebo dla człowieka i pozwolić, aby każdy rodzaj transportu, czy to towarowego, czy osobowego, oderwał się od ziemi - mówi Tymoteusz Olszewski, pomysłodawca IFO. - Potencjał projektu jest olbrzymi. Odpowiadamy na każdego rodzaju zapotrzebowanie rynku obiektów latających, obecnie wartego 38 mld dolarów rocznie, a wierzymy, że nowa konstrukcja pozwoli otworzyć przestworza na całkowicie nowe rynki, co w naszych analizach może nawet podwoić wielkość rynku. Wprowadzana przez nas konstrukcja zapewnia dużą siłę nośną przy niewielkim poborze energii, zatem będzie to także przyjazna środowisku forma transportu. Odrywając transport od ziemi ograniczamy ilość pojazdów poruszających się po ulicach, zatem przyczyniamy się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczamy emisję spalin i zmniejszamy korki w miastach. Świat czekał na taki projekt od wielu lat. IFO odmieni myślenie o dronach w taki sam sposób, jak smartfony zmieniły rynek telefonii komórkowej.