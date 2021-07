Idea godna zaszczepienia, czyli w rugby może grać każdy. "Ogniwo bez barier" i "Rugby łamie bariery" pokazują jak to robić

Projekt "Ogniwo bez barier", o którym "Dziennik Bałtycki" pisał w październiku ub. roku ewoluuje w kierunku regularności zajęć. Pojawiły się drugie zajęcia w tygodniu prowadzone przez Tomasza Formelę, byłego reprezentanta Polski w rugby, co spowodowało początek poważniejszej przygody z rugby dzieciaków z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie. Tym projektem udało mi się zainteresować Henryka Pacha, czyli prezesa Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby, który w swoim okręgu prowadzi zajęcia "Rugby łamie bariery" w ramach Specjalnego Ośrodka Edukacyjnego nr 1 w Elblągu. Właśnie on wpadł na pomysł, by zrobić wspólne zawody - mówi wiceprezes sopockiego Ogniwa Bartosz Marczyński.

Od tego pomysłu do jego realizacji minęło dwa tygodnie, ale udało się go wcielić w życie i tak doszło do meczów w Elblągu. To była już gra kontaktowa, choć wcale nie było to łatwe, bo te dwa projekty jednak się od siebie trochę różnią np. tym, że Elbląg realizuje wyłącznie program Rugby TAG, i w odróżnieniu od "Ogniwa bez barier", nie wprowadza elementu mieszania niepełnosprawności z dziećmi pełnosprawnymi.