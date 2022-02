Ich dom jest w Człuchowie, ale sercem są dziś na Ukrainie. Dla mniejszości ukraińskiej atak Rosji to ogromny cios

- Nasze mieszane uczucia są tak ogromne, że trudno znaleźć rozsądne wytłumaczenie. Tak samo jak te tereny na Ukrainie są zbombardowane, tak my jesteśmy zbombardowani tą informacją - w XXI wieku to niemożliwe! Świat poszedł przecież tak daleko w tę demokrację, tolerancję, niezależność, suwerenność. Jako społeczność, której bardzo mocno leży na duszy Ukraina – właściwie pierwsze, co do głowy przyszło, to „jak pomóc”. Tak naprawdę pomysłów przychodzi wiele. W obliczu agresji będziemy bardzo realnie zastanawiać się, co możemy zrobić oprócz duchowego wsparcia. Dla nas jako mniejszości ukraińskiej będzie to test – jak poradzimy sobie w realnej, trudnej sytuacji.