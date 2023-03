Ice cross po raz pierwszy w Malborku. Uczniowie zmierzyli się na torze przeszkód na miejskim lodowisku

Ice cross w Malborku. Pomysł zaczerpnięty z ogólnopolskiej imprezy

- Nasza drużyna Bombers startowała w tej imprezie. Byłem, widziałem i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby zrobić to w Malborku w formie miejskich zawodów. Tylko że lodowisko nie spełniało wymogów, bo było za mało miejsca. Trudno byłoby takie konkurencje rozstawić. Ale gdy już się udało powiększyć obiekt, to postanowiłem wrócić do tego pomysłu – mówi Sławomir Nawrocki.

- To jest pierwszy raz. Nie robiliśmy tego na siłę, tylko na zasadzie telefonów do szkół i z informacją, że robimy takie zawody i czy chcieliby wystartować. Tym bardziej, że właściwie w każdej szkole są hokeiści, którzy trenowali, i to jest też taki motor napędowy. A oprócz tego dużo dzieci przychodzi tutaj na lodowisko i spędza czas, więc tym razem miały okazję sprawdzić się w takiej rywalizacji. Myślę, że to się przyjmie i stanie się cykliczną imprezą. Poziom jazdy na łyżwach jest różny, ale najważniejsza jest dobra zabawa. Ważne, że choć niektórzy przewracali się, to ich nie deprymowało i z uśmiech podnosili się, by jechać dalej – mówi Sławomir Nawrocki.