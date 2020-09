I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie zamknięte. U jednego z nauczycieli wykryto koronawirusa

Kwarantanną zostało objętych większość nauczycieli. Dla bezpieczeństwa uczniów oraz kadry nauczycielskiej wrzesień rozpocznie się nauką na odległość. U jednego z pedagogów wynik testu na koronawirusa okazał się pozytywny.

- Uczniowie „Ogólniaka” proszeni są o to, by nie przychodzić do szkoły - informuje Alicja Żurawska, starosta kościerski. - W pozostałych placówkach szkolnych w Kościerzynie rok szkolny rozpocznie się zgodnie z planem, nie pojawiło się tam zagrożenie zakażenia koronawirusem. I Liceum Ogólnokształcące jako pierwsze przeszło na zdalny tryb nauczania, więc od drugiego września proces ten nie będzie stanowił problemu. Trzeba jedynie przygotować do tego trybu edukacji pierwszoklasistów.