Hymny Strajku Kobiet czyli zbuntowane piosenki! „Osiem gwiazd (wojna)” i „Tortury Ciało” podbijają Internet. Posłuchaj, o czym śpiewają!

Protest song Karola Krupiaka, licealisty ze Śląska, w ciągu kilku dni od zamieszczenia go w internecie, stał się hitem. A także nieformalnym hymnem Strajku Kobiet. Sam młody artysta jest tą popularnością zaskoczony i można powiedzieć, oszołomiony. Jego utwór "Osiem gwiazd (wojna)" ma już półtora miliona wyświetleń, także dzięki temu, że udostępniły go osoby nie związane ze środowiskiem hip-hopowym, ale które wyczuły siłę rażenia tej piosenki . Polecają "Osiem gwiazd (wojna)" m.in. Tomasz Siekielski, Zbigniew Hołdys czy Tomasz Zimoch.

Sam młody raper tak pisze o swoim protest songu na Instagramie:

"Obecna sytuacja w kraju wymaga komentarza. Dla mnie najlepszy komentarz, to ten poprzez muzykę. Tak więc napisałem i nagrałem utwór, w którym nie wyrażam się w superlatywach o partii rządzącej. Nagrałem to jako wyraz wsparcia dla wszystkich protestujących, a w szczególności dla protestujących kobiet. Nagrałem to w trosce o kobiety, które są mi najbliższe, tak więc o moją mamę, siostrę, wszystkie przyjaciółki i koleżanki. Ten utwór jest dla was".