Hymn narodowy Polski. Mazurek Dąbrowskiego. Tekst hymnu

Aktualny tekst hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polski:

Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany: Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla Ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski…

Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski! Za twoim przewodem złączym się z narodem.

Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy.

Hymn Polski - historia i tekst

W lipcu 1797 roku Józef Wybicki przybył do stacjonujących w Reggio Emilia we Włoszech legionów Jana Henryka Dąbrowskiego. To właśnie tam napisał pieśń żołnierską, która po tragedii trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku dała Polakom wiarę i nadzieję na odzyskanie wolności: