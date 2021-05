Hulajnogi elektryczne. Nowe przepisy precyzują gdzie i z jaką prędkością można jeździć po mieście

CZYTAJ TAKŻE: Na terenie Głównego Miasta w Gdańsku wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości dla hulajnóg do 12 km/h

Nowe zapisy wyszczególniają urządzenia wspomagające ruch, takie jak wrotki, rolki, deskorolki oraz tradycyjne hulajnogi, którymi można poruszać się po chodnikach oraz drogach dla rowerów z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Drugą grupę stanowią urządzenia transportu osobistego, do których zaliczono deskorolki elektryczne oraz urządzenia samobalansujące. W ich przypadku również obowiązują zakazy poruszania się po jezdni, do tego w ustawie zapisano ograniczenie prędkości do 20 km/h. Najbardziej restrykcyjne regulacje dotyczą hulajnóg elektrycznych. Oprócz ograniczenia prędkości do 20 km/h, ustawodawca zakazał poruszania się po drodze dzieci w wieku do 10 lat, za wyjątkiem strefy zamieszkania oraz obecności osób dorosłych. Użytkowników wszystkich wymienionych urządzeń obowiązują zakazy kierowania w stanie nietrzeźwości oraz przewożenia innych osób.