Hubertus Pomorski w Kościerzynie. Święto myśliwych i atrakcje dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

Hubertus Pomorski w Kościerzynie

Obchody rozpoczęła Msza Święta Hubertowska w kościele pw. Św. Trójcy. Po jej zakończeniu miał miejsce przemarsz do Ogródka Jordanowskiego na część plenerową. A tam przygotowano szereg atrakcji. Była okazja, aby spróbować kuchni myśliwskiej, zobaczyć pokazy: psów myśliwskich, sokolnicze, wabienia jeleni i drapieżników, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami.

Myśliwi, leśnicy, a także samorządowcy spotkali się w Kościerzynie podczas Hubertusa Pomorskiego . Święto to nawiązuje do średniowiecznych tradycji. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, a także podsumowano miniony rok.

Hubertus to przede wszystkim święto myśliwych, ale też okazja dla wszystkich, by choć odrobinę poczuć ducha braci myśliwskiej. Bo bycie myśliwym, to przede wszystkim bezpośrednie obcowanie z przyrodą i stałe jej poznawanie.