Hotele do wynajęcia na długi weekend w Trójmieście. Ile kosztuje nocleg od 12.08 do 15.08.? Kwoty zwalają z nóg Agnieszka Kostuch

Długi weekend sierpniowy zbliża się wielkimi krokami. Do Trójmiasta przyjadą tłumy. Dowodem może być fakt, że pokoje do wynajęcia krótkoterminowego są trudno dostępne. Sprawdziliśmy, ile kosztuje nocleg w Gdańsku, Gdyni i Sopocie od 12.08 do 15.08.