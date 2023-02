Holendrzy z F-35 z Malborka bronią wschodniej flanki NATO. Cenią sobie współpracę z polskimi pilotami

NATO Air Shielding. "Stajemy w jednym szeregu"

- To jest przemyślana akcja NATO, element operacji Air Shielding, która odbywa się m.in. w polskiej przestrzeni powietrznej od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Jest to więc wyraz pewnej gotowości do odpowiedzi, ale też wyraz sojuszniczej solidarności – przypomina gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, zastępca inspektora sił powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Generał broni Dennis Luyt, dowódca Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych, który w środę odwiedził swoich podwładnych pod Malborkiem, podpisuje się pod tym obiema rękoma.