Holenderskie Linie KLM i Port Lotniczy Gdańsk świętują 5-tą rocznicę inauguracji połączenia Gdańsk – Amsterdam

- Świętujemy jubileusz 5 lat od dnia, kiedy 15 maja 2017 roku samolot KLM wylądował po raz pierwszy na lotnisku w Gdańsku - inaugurując rejsowe połączenie między stolicą Pomorza a Amsterdamem. Od tego czasu, z dumą obserwujemy stale rosnącą liczbę podróżnych i zaufanie klientów do naszej marki. Rozwój nowej trasy od początku odbywał się dynamicznie. Początkowa oferta obejmowała siedem lotów tygodniowo, ale prognozy popytu i współczynnik wykorzystanych miejsc wyglądały tak obiecująco, że już po dwóch miesiącach od inauguracji podjęliśmy decyzję o podwojeniu liczby połączeń. Dziś podróżni mogą korzystać aż z trzech lotów dziennie o różnych porach, co oznacza pełen dostęp do całej siatki połączeń KLM, z wygodną przesiadką w porcie bazowym w Amsterdamie. Dogodny rozkład umożliwia też klientom biznesowym jednodniowe podróże do Gdańska, jak i w drugą stronę – do Amsterdamu. Dzięki temu oba miasta mogą wygodnie kontynuować relacje gospodarcze i wielowiekową tradycję handlową wywodzącą się jeszcze z czasów Hanzy. Jesteśmy wdzięczni zespołowi gdańskiego lotniska za jego zaangażowanie i profesjonalne, codzienne wsparcie naszych operacji, którego efektem są spektakularne wyniki Portu Lotniczego Gdańsk, jak i nasz sukces w postaci rekordowej liczby pasażerów, która nie tylko osiągnęła poziom sprzed pandemii, ale przekroczyła go aż o 12 procent.”- powiedział Frantisek Siling, dyrektor generalny sprzedaży Air France i KLM w Polsce