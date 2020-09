Holandia - Polska NA ŻYWO, LIVE 4.09.2020 Liga Narodów Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Holandia - Polska, Liga Narodów, 4.09.2020: Reprezentacja wraca do gry

CZYTAJ TAKŻE: Piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk ZDJĘCIA

Reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz w tym roku. Epidemia koronawirsua doprowadziła do odwołania marcowych i czerwcowych meczów towarzyskich oraz do przełożenia mistrzostw Europy na przyszły rok. We wrześniu rusza jednak nowa edycja Ligi Narodów i znowu na boisku zobaczymy biało-czerwonych.

Już w pierwszym tegorocznym meczu kadrę prowadzoną przez trenera Jerzego Brzęczka czeka spore wyzwanie. Biało-czerwoni zmierzą się bowiem z Holandią w Amsterdamie. Rywal to z pewnością bardzo wymagający. Polscy piłkarze będą chcieli jednak przypomnieć się kibicom po długich miesiącach oczekiwania na mecz drużyny narodowej i przywieźć z Holandii korzystny wynik. Nie zagra Robert Lewandowski ze względu na urlop po finale Ligi Mistrzów.