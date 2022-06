Holandia - Polska NA ŻYWO 11.06.2022 r. Były gole, zwroty akcji, emocje i zmarnowany karny. Cenny punkt Polaków w Rotterdamie

Mecz w Rotterdamie był bardzo ważny dla biało-czerwonych. Miał dać odpowiedź, jakie są możliwości naszej reprezentacji i czy piłkarze szybko się podniosą po klęsce 1:6 w meczu z Belgią w Brukseli. Trener Czesław Michniewicz wymienił większość składu, a swoją szansę dostali chociażby Matty Cash, Jakub Kiwior i Nikola Zalewski. Z kolei w ataku pojawił się Krzysztof Piątek, a tym razem wolne dostał Robert Lewandowski. Trener Michniewicz rotuje składem, a ten teoretycznie najsilniejszy ma zagrać we wtorkowym meczu z Belgią w Warszawie. Z pewnością zabraknie Grzegorza Krychowiaka, który będzie musiał pauzować za kartki.

Kadra prowadzona przez trenera Michniewicza pokazała się w Rotterdamie z dobrej strony na tle bardzo wymagającego rywala i do tego grającego w silnym składzie. Zalewski pokazał, że dużo widzi na boisku i pomimo młodego wieku potrafi grać w sposób bardzo dojrzały. Kiwiorowi brakuje jeszcze doświadczenia, ale to materiał na solidnego środkowego obrońcę. Miał wpadki, ale też sporo dobrych interwencji. A Cash? W 19 minucie dostał świetne podanie od Zalewskiego, przełożył piłkę na lepszą prawą nogę i pewnie posłał futbolówkę do siatki zdobywając pierwszego gola w barwach narodowych. Holendrzy dłużej utrzymywali się przy piłce, prowadzili grę, ale nie tworzyli aż tak wiele sytuacji bramkowych. Dobrze w bramce spisywał się Łukasz Skorupski, pewne grała defensywa. Biało-czerwoni mieli też szczęście, bo wydaje się, że Krychowiak faulował rywala w polu karnym, ale sędzia kazał grać dalej. Polacy nie popełnili błędu z Brukseli, nie dali sobie strzelić gola i utrzymali prowadzenie do końca pierwszej połowy.