Hokeiści Stoczniowca Gdańsk startują w PHL. W niedzielę 13.09.2020 mecz z Jastrzębiem w Olivii

Spotkania Stoczniowca w Olivii rozgrywane będą o godz. 17 w niedziele i święta oraz o godz. 18.30 w dni powszednie, czyli w piątki i ewentualnie wtorki. Na wtorki właśnie ma być przekładana część spotkań drużyn, u których zawodników wykryto wcześniej zakażenia koronawirusem . Wszystkie spotkania będą pokazywane za pośrednictwem telewizji polskihokej.tv Każda transmisja będzie dostępna na stronie dedykowanej poszczególnemu klubowi. Koszt wykupu dostępu jednego meczu wynosi 16 złotych brutto. Aktualności, skróty oraz materiały wideo będą publikowane na oficjalnej stronie www.polskihokej.eu oraz na polskihokej.tv. To ważne w konteście bardzo ograniczonego wstępu na trybuny Olivii. Tyle informacji technicznych.

To efekt sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanym z nią reżimem sanitarnym. Bilety na niedzielny mecz można kupować w internecie za pośrednictwem strony bilety.stoczniowiec.org.pl. Bilety na mecze Stoczniowca w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi kosztować będą 20 zł w cenie normalnej i 10 zł w cenie ulgowej (dla osób do 18. i po 65. roku życia). Nie będzie można ich kupować w kasach, a na obiekt będzie trzeba wchodzić w maseczkach zakrywających usta i nos. Do dyspozycji sympatyków będzie co drugie krzesełko w hali - informują organizatorzy z gdańskiego Stoczniowca.

Sportowo nasi hokeiści nie będą należeć do faworytów Polskiej Hokej Ligi. To młoda drużyna, zbudowana na bazie gdańskich wychowanków, ale są też zawodnicy, którzy do Gdańska wrócili, po grze w innych klubach.

Do nowego sezonu w PHL przystąpi 10 zespołów: Comarch Cracovia, GKS Katowice, GKH Stoczniowiec, GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie, KH Energa Toruń, Podhale Nowy Targ, Re-Plast Unia Oświęcim, STS Sanok oraz Zagłębie Sosnowiec. W niedzielę 13 września o godzinie 17 Stoczniowiec podejmie JKH Jastrzębie. Gdańszczanie zagrają w nim w strojach nawiązujących do dawnych, w których występowała w latach 70. drużyna prowadzona przez legendarnego trenera Stefana Csoricha. To jubileuszowy akcent związany z 50. rocznicą powstania Stoczniowca.