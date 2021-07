Hodowla kotów to praca 24 godziny na dobę. "Spytajcie hodowców, kiedy byli na urlopie" Natalia Grzybowska

W miniony weekend odbyła się pierwsza postpandemiczna wystawa kotów w Trójmieście. Wzięło w niej udział czterech sędziów i ponad 150 kotów należących do ok. 90 hodowców. Wszystko po to, aby ich milusińscy mogli zdobyć certyfikaty i tytuły, które nadają prestiżu hodowli ich właścicieli. O co chodzi w tym całym zamieszaniu skoro schroniska pękają w szwach, a bezdomne koty również są urodziwe i kochające?