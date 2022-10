Hit w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Przed biało-zielonymi dwumecz z 15-krotnym mistrzem Polski

Lechia to jedyny zespół z naszego województwa, który pozostał w grze o Puchar Polski w sezonie 2022/23. Stało się tak po wygranej biało-zielonych z trzecioligową Radunią Stężyca 4:1 w środowe wczesne popołudnie. W 1/8 finału podopieczni Marcina Kaczmarka trafili znacznie mocniejszego rywala, bo zagrają z Legią Warszawa. Lechia została wylosowana jako pierwsza, co oznacza, że spotkanie odbędzie się na Polsat Plus Arenie Gdańsk.