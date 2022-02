Hiszpanki zbyt mocne. Koszykarki VBW Arki Gdynia z przegraną na zakończenie przygody z Euroligą Tomasz Galiński

fot. VBW Arka Gdynia

W ostatnim meczu fazy grupowej Euroligi koszykarki VBW Arki Gdynia przegrały we własnej hali ze Spar Gironą 65:78. To dwunasta porażka żółto-niebieskich, co oznacza pożegnanie się z rozgrywkami.