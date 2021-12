Historyczne zdjęcia gdyńskiego portu. Jak wyglądały urządzenia najnowocześniejszego, przedwojennego trójmiejskiego nabrzeża?

Z początku miał być to tymczasowy port dla Marynarki Wojennej. Port w Gdyni stał się jednak jednym z symboli II Rzeczypospolitej. Jego powstanie nie było jednak przedsięwzięciem ani łatwym, ani tanim. Strajk gdańskich dokerów jeszcze w czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej był jasnym sygnałem, że postanowienie traktatu wersalskiego, gwarantujące Polsce dostęp do portu w Gdańsku, nie będą respektowane. Polski rząd zrozumiał, że tylko powstanie nowego portu będzie oddechem dla całej polskiej gospodarki.

Historia gdyńskiego portu

„Upoważnia się Rząd do poczynienia niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej” – to słowa art. 1 ustawy o budowie portu w Gdyni uchwalonej 23 września 1922 r. przez Sejm RP. Te słowa też uznawane są za formalny początek Portu Gdyni. Należy jednak nadmienić, że już rok wcześniej, w 1921 r., rozpoczęto przygotowania do budowy. Niewiele brakowało by z powodu niestabilnej sytuacji i kryzysu gospodarczego przerwano budowę „miasta z morza i marzeń” i portem. Ratunkiem okazało się powołane polsko-francuskie konsorcjum, dzięki któremu wznowiono prace. Tempo prac było iście ekspresowe pierwszy statek w gdyńskim porcie zacumował już w 1923 roku. Statkiem tym był parowiec „Kentucky”. Budowa portu stała się niezwykłym impulsem dla rozwoju miasta. Zapanowała istna “gorączka na Gdynię”, do miasta zjeżdżali się mieszkańcy całej Polski i nie tylko. Często przybywali tu bez żadnej gotówki.