Historyczna chwila dla mieszkańców Redy. Gdyńsko - rumska sieć ciepłownicza OPEC połączona z redzkim MPCK Koksik | ZDJĘCIA Artur Baran

16 lutego 2023 to data, która na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Redy. Tego dnia nastąpiło historyczne połączenie gdyńsko-rumskiej sieci ciepłowniczej OPEC z redzkim MPCK Koksik. Dzięki temu ciepło z Gdyni już zaczęło ogrzewać blisko 6 500 tysiąca mieszkań w Redzie. Jak podkreślają lokalni samorządowcy, to proekologiczne działanie ma przede wszystkim znacząco przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta.