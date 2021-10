Historia o Czechu, który zakochał się w Morzu Bałtyckim i postanowił w Trójmieście promować grę w squasha

- Z natury jestem leniwy, jak każdy porządny facet. Generalnie można powiedzieć, że nigdy nie pracowałem. Całe życie bawię się, bo robię to, co lubię. Umiem odbijać piłkę o ścianę i budować relacje z ludźmi. Squash mi się podoba, bo to usługa, która musi opierać się na jakości i relacji z klientem. Nie jest to jednak mus. Jeśli człowiek chce chodzić na squasha, to chodzi na squasha. A jeśli chce chodzić na wspinaczkę, to chodzi na wspinaczkę. Dla mnie to kluczowe w prowadzeniu klubu, aby czuć się jak w domu. Ludzie słyszeli i wiedzą, że tutaj ktoś coś umie i potrafi to przekazać. A przychodzą, aby uciec od swoich problemów, wybiegać się, wypocić - opowiada uśmiechnięty Tomáš Hrázský.

Pochodzi z Czech, a dokładnie z Ostrawy, która znajduje się blisko polskiej granicy. To właśnie ta bliskość do Polski sprawiła, że nasi rodacy zaczęli odwiedzać miejsce, w którym pracował. Budował więc wspomniane relacje, przyjaźnie i to zaowocowało przenosinami na północ. Nie od razu trafił jednak nad Morze Bałtyckie.