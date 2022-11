Historia jednego nie-lotu, czyli irytacje pasażera [LIST CZYTELNIKA]

Historia nie jest niezwykła, to historia odwołanego lotu z Gdańska do Bergamo (Wizz Air). Nasz czytelnik przesłał do nas swój list pełen wątpliwości nie tylko związanych z sytuacją, z jaką obecnie zmaga się lotnisko w Gdańsku, ale również z przemyśleniami na temat podejścia do pasażera i obsługi klienta, a tu... lista robi się równie długa, jak liczba kontrolerów, którzy przebywają obecnie na zwolnieniu lekarskim.