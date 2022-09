Historia i Teraźniejszość. Ile kosztuje podręcznik do HiT-u? Co się w nim znajduje? Maja Czech

Historia i Teraźniejszość to nowy przedmiot, który od roku szkolnego 2022/23 ma być nauczany w polskich szkołach. Nie tylko sam przedmiot budzi kontrowersje - opinia publiczna dyskutuje głównie o podręczniku do HiT-u. Co się w nim znajduje? Gdzie i za ile kupić podręcznik?