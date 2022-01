Historia Anny German. Festiwal w San Remo w 1967 roku i samobójstwo Luigiego Tenco

Nad fenomenem popularności serialu o Annie German pochylił się nawet Tomasz Lis, próbując w swoim programie wycisnąć z grającej główną rolę Joanny Moro przepis na taki sukces (no, nie o te słupki chodzi, ale jednak…). A aktorka, która z rozbrajającą szczerością przyznała się do tego, że po raz pierwszy piosenkę Anny German ("Człowieczy los") usłyszała w przeddzień castingu, jak się okazało - wcale nie miała pewności, że polscy widzowie obejrzą ją w tej roli, a co dopiero mówić o sukcesie. Powodem jej obaw były m.in. badania fokusowe w Warszawie, jakie przeprowadzili producenci. Na stu ankietowanych przechodniów tylko jeden prawidłowo kojarzył nazwisko Anny German…

Historia Anny German. Kuchnia włoska

A jednak po emisji serialu w Rosji, gdy do Polski dotarły informacje o sukcesie, jaki tam odniósł, a na YouTubie pojawiły się jego odcinki - miłośnicy piosenkarki zaczęli zorganizowaną na portalach społecznościowych akcję nacisku, pisząc listy do TVP. W efekcie co tydzień zasiada przed ekranami prawie 7 mln Polaków, chociaż o losach "białego anioła" wiemy prawie wszystko.

Stosunkowo mało - o włoskim epizodzie w jej życiu, który miał być początkiem światowej kariery, a przyniósł tak naprawdę tylko rozczarowanie i ból. Już w odcinku wyemitowanym tydzień temu twórcy serialu rozwiali trochę mit o sukcesach. Widzieliśmy za to ówczesny show-biznes od kuchni.