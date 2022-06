High League przerwane. Co się wydarzyło w Ergo Arenie, 04.06.2022 r.? Sieć obiegło sporo nagrań. Wideo

High League to gala, której twarzą jest raper Malik Montana. W jej trakcie, w oktagonie, rywalizują m.in. celebryci, influencerzy oraz youtuberzy. Chociaż do tej pory odbyły się trzy edycje, o zwycięstwo walczyli m.in. Aniela „Lil Masti” Bogusz, Łukasz „Lukas TV” Wdowiak, Sebastian „Bunio” Szabunio oraz Kamil Kossakowski.

Wydarzenie, które odbyło się w sobotę, 04.06.2022 r. przyciągnęło sporo osób. Nie obyło się bez kontrowersji. Te wywołała bójka kibiców. Wezwano więc policję.

- Podczas imprezy sportowej w Ergo Arenie, którą organizator zgodnie z obowiązkiem zabezpieczał we własnym zakresie, doszło do bójki między widzami. Organizator zwrócił się do policjantów o podjęcie działań i funkcjonariusze bezpośrednio po zgłoszeniu zatrzymali cztery osoby uczestniczące w zdarzeniu. To mężczyźni w wieku od 25 do 32 lat. Funkcjonariusze ustalili świadków, zabezpieczyli monitoring oraz multimedia, które pojawiły się w sieci. Policjanci sprawdzają nagrania oraz to, czy organizator prawidłowo zabezpieczył imprezę — przekazał asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.