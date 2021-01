Henryk Talaśka zrezygnował z funkcji wiceprezesa LWSM „Morena”. To jemu przypisywana jest odpowiedzialność za nieprawidłowości w spółdzielni

LWSM „Morena” w Gdańsku. Jaka jest sytuacja spółdzielni mieszkaniowej?

LWSM „Morena” to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Gdańsku. Bloki, które do niej należą, liczą ok. 6,5 tys. mieszkań, w których mieszka ponad 20 tys. osób. Spółdzielnie zarządza też gruntami o powierzchni 70 ha, a jej budżet wynosi ok. 140 mln zł.

Od kilkunastu miesięcy mieszkańcy spółdzielni zwracają uwagę na różne nieprawidłowości, do których dochodzi – jak twierdzą – za sprawą władz spółdzielni. W roku 2019 odbyło się głosowanie, w którym wybrano nową radę nadzorczą. W jej wyborze brali jednak udział pełnomocnicy, których miał opłacić zarząd.

Wiceprezes spółdzielni Henryk Talaśka miał zlecać pracownikom dewastację klatek schodowych, w celu uzyskania pieniędzy z odszkodowania, by następnie remontowała je powiązana z nim firma White Sands. W przedszkolu, na terenie spółdzielni, ukrywano azbest.