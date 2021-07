Hemingway na Wybrzeżu. "Komu bije dzwon" wystawiono w Teatrze Wybrzeże trzy lata po śmierci pisarza

Zastrzelił się - z ukochanej dubeltówki - o świcie. W piwnicy swojego domu, w Ketchum, tuż pod sypialnią żony. Był 2 lipca 1961 roku. Nie minęły trzy lata, gdy Teatr Wybrzeże wystawił jego, Ernesta Hemingwaya, sztandarową powieść „Komu bije dzwon”. To była prapremiera. Jak pisano, najwyższe osiągnięcie gdańskiej sceny w tamtym sezonie. Do sukcesu przyczyniło się nie tylko reżyserskie wyczucie Jerzego Golińskiego, ale i trafna adaptacja tekstu, nad którym pracował razem z Różą Ostrowską.

Muzykę do tego przedstawienia napisał Krzysztof Penderecki. Towarzyszyła tragicznemu epizodowi „O tych, co wysadzili most”. W roli Roberta Jordana - Stanisław Michalik. W roli Marii - Maria Głowacka. Szczególnie jednak zachwyciła Bogusława Czosnowska jako Pilar. Jan Ciechowicz pisał: „Rozczochrane włosy, brudny, wyciągnięty sweter, smagła twarz. Jej Pilar aż kipiała od namiętności, z lekka dzika i barbarzyńska, rubaszna, ale i serdeczna. Zanim pojawiła się na scenie, wyprzedzał ją złowrogi krzyk: Co robisz ty leniwy, pijany, sprośny, plugawy synu, plugawej, niezamożnej cygańskiej sprośności!? Co robisz!? Na co Cygan przedstawiał Czosnowską publiczności krótko i lakonicznie: To jest Pilar. Po prostu. Żeby od razu było widać, z kim mamy do czynienia i kto tu rządzi”. Za tę rolę aktorka otrzymała wtedy nagrodę - stypendium w Paryżu. Opowiadała mi potem o spotkaniu w domu jednego z francuskich aktorów.