Hel. Wrak na plaży. Co odsłonił sztorm i Bałtyk na plaży po przejściu orkanu Nadia? Resztki bezwartościowej DeZety, czy skarb? Piotr Niemkiewicz

Co do stycznia 2022 kryła plaża między Helem a Juratą? Ostatnie sztormy odsłoniły wrak jednostki pływającej. Czy była to mało cenna szalupa, jakich dziesiątki pływały m.in. na Pomorzu, czy może to cenne znalezisko historyczne z czasów wojny związane z operacją Hannibal, jak sądzi Tank Hunter Mateusz Deling? Zobaczcie zdjęcia.