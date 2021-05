HBO nakręci serial o Krystku i "Zatoce świń"? O sopockiej seksaferze mówiła cała Polska

Czasem wystarczy jedno zdanie, żeby zobaczyć świat z innej strony. Rozmowa o mądrości chińskich aforyzmów

- Istotą aforyzmu jest to, że on nam coś podpowiada, że jest dobrą radą, ujęciem otaczającego nas świata - podręcznikowym, a zarazem bardzo skróconym w formie. Wielu mistrzom, mędrcom udawało się zamknąć to w jednym, dwóch, trzech zdaniach. To coś niebywałego, i jest to umiejętność zachwycająca - mówi prof. Kamil Zeidler, autor książki „Mądrość chińskich aforyzmów”.