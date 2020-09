Hammarby IF - Lech Poznań NA ŻYWO, LIVE 16.09.2020 Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

O awansie do trzeciej rundy zadecyduje tylko jedno spotkanie. Atutem szwedzkiego zespołu będzie to, że mecz zostanie rozegrany na sztucznej murawie, do której piłkarze Lecha nie będą przyzwyczajeni. "Kolejorz" przeciętnie prezentował się na starcie nowego sezonu. W Szwecji drużyna Lecha będzie musiała zagrać znacznie lepiej, aby marzyć o dalszej walce o udział w fazie grupowej Ligi Europy. W poprzedniej rundzie Malmoe pewnie wygrało z Cracovią i to pokazuje, że liga szwedzka jest na dobrym poziomie. Co ciekawe, współwłaścicielem Hammarby jest słynny Zlatan Ibrahimović.

Hammarby IF - Lech Poznań, Liga Europy. Kursy, typy bukmacherów

Hammarby IF: 2,55

Remis: 3,30

Lech Poznań: 2,80

Hammarby IF - Lech Poznań, Liga Europy

Mecz: Hammarby IF - Lech Poznań

Data meczu: 16.09.2020 (środa)

Transmisja: brak

Godzina: 19:00

