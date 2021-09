GZDiZ zapowiada konkurs na koncepcję przebudowy promenady prowadzącej do molo w Brzeźnie

O potrzebie przebudowy popularnego deptaka w kierunku molo mówi się od kilku lat. W listopadzie ub. roku władze miasta przedstawiły zarys inwestycji planowanych w najbliższych latach w pasie nadmorskim Gdańska, obejmujący m.in. kilka zadań na terenie Brzeźna. Obok dokończenia przebudowy Domu Zdrojowego oraz generalnego remontu molo, wymieniano m.in. przebudowę promenady. Ubiegłoroczne zapowiedzi wkrótce zaczną się urzeczywistniać.

Nie tylko tranzyt w stronę molo

- Promenada prowadzącą do mola w Brzeźnia to jeden z bardziej charakterystycznych punktów na rekreacyjnej mapie Gdańska - mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - W okresie letnim codziennie przemierzają nią tłumy gdańszczan oraz turystów spragnionych morskich i słonecznych kąpieli na plaży. Także zimą ta trasa jest chętnie uczęszczana przez spacerowiczów i biegaczy. Chcemy, by ta przestrzeń była jeszcze atrakcyjniejsza dla plażowiczów i nie tylko. By nie stanowiła wyłącznie „tranzytu” między ul. Czarny Dwór a deptakiem nadmorskim przy ul. Jantarowej. Planujemy więc jej przebudowę i rewaloryzację. Według założeń chcemy z jednej strony poprawić jej stan techniczny, a z drugiej wprowadzić bogatą i różnorodną funkcję rekreacyjną.