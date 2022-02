Gwiazdy pochwaliły się drugimi połówkami: Anna Lewandowska, Magda Gessler, Jarosław Bieniuk

Gwiazdy pochwaliły się drugimi połówkami. Internet zalała fala zdjęć

Chociaż miłość powinno się wyznawać na co dzień, a nie tylko od święta w Walentynki, 14 lutego, sporo znanych osób chętnie dzieliło się swoim uczuciem ze światem. Wśród nich nie brakowało także gwiazd. Warto wspomnieć m.in. Magdę Gessler, która opublikowała na Instagramie nagranie (znajdziesz je tutaj) ze swoim partnerem, Waldemarem Kozerawskim. Zaapelowała, by uczucie wyznawać sobie na co dzień, a nie tylko od święta.