GW: Miasto Gdańsk nie będzie domagać się zwrotu 99-proc. bonifikaty od Kościoła. Chodzi o teren, na którym abp Głódź hodował daniele Rafał Mrowicki

Władze Gdańska nie będą domagać się od Kościoła zwrotu bonifikaty, której udzieliły przed dekadą Kościołowi. Chodzi o teren przy kościele św. Ignacego Loyoli na Starych Szkotach przy ul. Brzegi. Przez lata arcybiskup Sławoj Leszek Głódź hodował tam daniele. O zwrot bonifikaty można było ubiegać się do połowy lipca - wtedy mija 10 lat od zawarcia aktu notarialnego. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej Trójmiasto" wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz przyznaje, że "co prawda decyzja jeszcze nie zapadła", ale analizy przygotowane w urzędzie wskazują brak podstaw do wystąpienia o zwrot bonifikaty.