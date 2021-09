Grzyby na Pomorzu. Ciepły koniec września to (ostatnia) nadzieja na ich prawdziwy wysyp? Jest po co wybierać się do lasu!

Ciepły koniec września to nadzieja na prawdziwy wysyp grzybów w pomorskich lasach?

– Pierwszy raz byłem na grzybach chyba jeszcze w zerówce: pamiętam wyprawę do lasu maluchem dziadka – mówi Adrian Nikonowicz . – To była jedna z ulubionych rozrywek dzieciństwa. Zbyt rzadko zabiera się teraz dzieci na takie – pokoleniowe – wyprawy, nic więc dziwnego, że coraz mniej dorosłych wie, co w lesie rośnie – dodaje.

Grzybobranie. Nie jesteś pewien, nie bierz do koszyka!

Mimo to, co roku jesienią ogarnia Polaków grzybowa gorączka. Generalna zasada: nie jesteś pewien – nie bierz do koszyka – jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, chociaż grzybów jadalnych jest całe mnóstwo. Nie oznacza to jednak, że wszystkie są smaczne! Dzieżka pomarańczowa, przypominająca porzuconą w lesie skórkę pomarańczy, jest jadalna, ale, ze względu na brak konkretnego smaku i zapachu, zdaniem większości grzybiarzy, niewarta zainteresowania.

Niezwykły, barwny grzyb, który wygląda na ziemi, jakby ktoś rozrzucił kawałki skórki. Według atlasów – jadalny, zbierany w niektórych regionach. Adrian Nikonowicz

O tym, co komu smakuje, świadczy przykład opieńki miodowej. Od lat trwa dyskusja o jej przydatności w kuchni. Ci, którzy ją zbierają, twierdzą że to grzyb uniwersalny. Można go: gotować, smażyć, dusić, zaprawiać w occie, robić ze świeżych lub suszonych farsz do pierogów i pastę do zapiekanek.