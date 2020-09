Grzyby marynowane - przepis. Jak zrobić grzyby marynowane w occie? To proste! Przepis na marynatę krok po kroku [01.09.2020]

Grzyby marynowane - przepis. Jak zrobić grzyby marynowane w occie? To proste! Przepis na marynatę krok po kroku

Grzyby marynowane to jeden ze sposobów na to, aby zachować je na długo i korzystać z ich smaku długo po sezonie na grzyby. Dzięki marynowaniu grzyby zyskują lepszy smak - głównie dzięki różnym przyprawom, z których wykonujemy marynatę. Grzyby marynowane możemy dodawać do mięs na zimno, drobiu, a także sałatek czy ryb na zimno. Podajemy przepis, jak marynować grzyby w occie.