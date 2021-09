Grzybiarze buszują w lasach, gubią drogi i samochody. Z pomocą przychodzą leśnicy

Żniwa w lasach trwają. Grzyby wciąż dopisują, a to oznacza, że każdy kto tylko wie co i gdzie zbierać rusza na łono przyrody. To niestety sprawia, że czasami owa przyroda w starciu z człowiekiem nie ma szans. Dlatego też potrzebna jej szczególna ochrona w postaci strażników leśnych. To właśnie oni pilnują, aby grzybiarze w ferworze zbiorów nie zapominali, że las to miejsce szczególne i wymagające specjalnego traktowania. Stąd też strażnicy leśni z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych włączyli się w ogólnopolskie działania opatrzone kryptonimem „Jesień 21”.

- Lasy Państwowe jeszcze do 8 października br. prowadzą akcję kontrolno-prewencyjną „Jesień 2021”. Na obszarze 15 nadleśnictw gdańskiej dyrekcji do działań, ze względu na zwiększoną liczbą osób korzystających z terenów leśnych, włączyło się ponad 30 strażników z nadleśnictw - informuje Jerzy Krefft, rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku. - W czasie trwania akcji strażnicy będą wypełniali swoje obowiązki w zakresie zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo oraz ochrony zasobów przyrodniczych.