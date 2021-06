Grzegorz Kacała: Finał ekstraligi rugby nie będzie meczem do jednej bramki

"Niespodzianka w Sochaczewie, sensacja w ekstralidze rugby, Orkan zmiótł mistrza Polski" - to tylko niektóre z tytułów po meczu 17. kolejki ekstraligi, w którym Orkan pokonał lidera tabeli i obrońcę tytułu mistrza Polski - Ogniwo Sopot 34:17! Czy to rzeczywiście było to tak niespodziewane rozstrzygnięcie i czy finał rozgrywek odbędzie się w Sopocie? Pytamy Grzegorza Kacałę, najbardziej utytułowanego polskiego rugbistę w historii.

Też uważasz, że wynik meczu w Sochaczewie to jest sensacja?

Może nie sensacja, ale na pewno niespodzianka. Orkan na wiosnę pokazał, że gra lepiej niż jesienią. Wcześniej było wokół tego klubu dużo medialnego szumu, ale na boisku szału nie było. Teraz jest odwrotnie. Liga już od jakiegoś czasu pokazuje, że jest wyrównana. Czy lepsza? Hmm...To już inna sprawa. Jest ciekawa dla kibiców czy dziennikarzy, przez to, że jest bardzo nieprzewidywalna, a wynik meczu w Sochaczewie jest tego potwierdzeniem. Z resztą nie tylko, bo postawa Sparty Jarocin i jej ostatnie wygrane z Juvenią i Arką też tego dowodzą. Kiedy spojrzysz na tabelę to nie jest jeszcze pewne gdzie odbędzie się finał. Ogniwo ma cztery punkty przewagi nad Master Pharm Łódź, ale gra w Lublinie z silniejszymi, niż na wyjazdach, Budowlanymi. Łodzianie z kolei są zdecydowanymi faworytami w meczu z Arką...

Ogniwo też będzie w faworytem w Lublinie. Trudno nie obstawić finału w Sopocie, ale Lublin to ekipa, która się wzmocniła i ma kilku klasowych, jak na nasze realia, zawodników. Może nie do końca wkomponowanych w grę tej drużyny, ale to prawda, że w Lublinie Budowlani są mocniejsi niż na wyjazdach. Ogniwo powinno wygrać, choćby dla kibiców. Fajnie byłoby zobaczyć znów finał w Sopocie. A myślę, że to będzie świetne widowisko, choćby takie jak dwa lata temu. Podejrzewam, że zarówno Ogniwo jak i Master Pharm do tego finału przygotują się optymalnie.

Pytanie tylko czy wystąpią w najsilniejszych składach?

Wiem, że Piotr Zeszutek kuruje się, by zagrać w finale (W meczu Ogniwo Sopot - Lechia Gdańsk kapitan sopockiej drużyny i reprezentacji Polski doznał połamania kości oczodołu, zatok i jarzmowej - przyp. red) . Bardzo chce w nim wystąpić. Czy tak się stanie? Chcieć, a móc to jednak dwie różne sprawy. Nie wiem jak wygląda sytuacja w Łodzi, ale do finału (3 lipca) jest jeszcze trochę czasu. Nie chcę powiedzieć, że bez Zeszutka Ogniwo nie wygra, ale z nim ma większe szanse. Nawet jeśli do końca nie będzie przygotowany fizycznie.

Ogniwo nie gra tak dobrze jak na wiosnę. Czy to oznacza, że bez względu na to, gdzie odbędzie się finał, faworytem będzie Master Pharm?

Łodzianie jesienią byli słabsi od Ogniwa, które teraz trochę się zacięło. Master Pharm już doszło do takiej formy, która pozwala przypuszczać, że ten finał będzie godny i raczej nie do jednej bramki. Tylko się cieszyć, bo emocji będzie więcej niż na Euro.

Wyniki: 17. kolejki ekstraligi: Edach Budowlani Lublin - Master Pharm Rugby Łódź 7:16 (7:13)

Punkty Budowlani: Smilko Debrenliev 7 (pd, P). Punkty Master Pharm: Michał Kępa 11 (pd, 3K), Przemysław Serafin 5 (P). Orkan Sochaczew - Ogniwo Sopot 34:17 (22:5) Punkty Orkan: Michał Szwarc 10 (2P), Pieter Steenkamp 7 (pd, K), 7-KP (P, pd), Andre Meyer 5 (P), Kacper Wróbel 5 (P).

Punkty Ogniwo: Kacper Drewczyński 5 (P), Jakub Burek 5 (P), Władysław Grabowski 5 (P), Wojciech Piotrowicz 2 (pd). Juvenia Kraków - Skra Warszawa 29:45 (12:33). Punkty Juvenia: Jerzy Głowacki 5 (P), Mateusz Polakiewicz 5 (P), Rafał Lewicki 5 (P), Bartłomiej Janeczko 5 (P), Bartłomiej Skoczeń 5 (P), Jakub Rapacz 4 (2pd). Punkty Skra: Daniel Gdula 20 (2P, 5pd), Arkadiusz Janeczko 10 (2P), Paweł Pasicznik 5 (P), Violeti Kolo 5 (P), Palu Fihaki 5 (P).

Sparta Jarocin - Arka Gdynia 18:13 (8:7). Punkty Sparta: Jacek Idzikowski 10 (2P), Brendon Snyman 5 (P), Kacper Włodarek 3 (K). Punkty Arka: Krystian Szopa 8 (pd, 2K), Adam Litwińczuk 5 (P). Lechia Gdańsk - Awenta Pogoń Siedlce 33:29 (18:7). Punkty Lechia: Rafał Janeczko 10 (2pd, 2K), Zavien Klaasen 10 (2P), Milan Kossakowski 5 (P), Kewin Bracik 5 (P), Paweł Boczulak 2 (pd)

Punkty Pogoń: Przemysław Rajewski 14 (P, 3pd, K), Krystian Adamiak 5 (P), Krystian Olejek 5 (P), Isitolo Tuumotooa 5 (P). W tabeli prowadzi Ogniwo - 72 pkt. przed Master Pharm - 68, Skrą - 59, Orkanem - 46, Pogonią - 43, Lechią - 41, Budowlanymi - 36, Arką - 25, Juvenią - 24 i Spartą - 8.

UEFA przygotowała ściągę dla komentatorów