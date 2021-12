Grzegorz Ciechowski zmarł 20 lat temu. Nie doczekał narodzin córki i wnuka

Grzegorz Ciechowski: kim był?

Ciechowski w połowie lat 90. zaczął stabilizować swoje życie i karierę muzyczną. Równolegle debiutował jako solista. Wybierał pseudonimy Obywatel G.C. i Grzegorz z Ciechowa.

Grzegorz był jednak nie tylko muzykiem, ale także autorem tekstów. To on stworzył słowa do takich kultowych przebojów jak m.in. „Zostawcie Titanica” Lady Pank. Napisał też większość piosenekJustyny Steczkowskiej, które trafiły na płytę Dziewczyna Szamana. Robił to jednak pod pseudonimem Ewa Omernik.