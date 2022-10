Grypa szaleje, w skali kraju najwięcej zachorowań jest na Pomorzu

Zwiększa się liczba chorych na grypę, najwięcej na Pomorzu

Pomorze przoduje w statystykach dotyczących zachorowań na grypę. Od 1 do 7 października chorowało na tę chorobę (lub miało podejrzenie zachorowania) 22 455 osób. To najwięcej w kraju. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie (21 081 zachorowań lub podejrzeń), następnie było wielkopolskie – 16 387. Takie informacje płyną z opracowań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Lekarze przekonują do zaszczepienia się przeciwko grypie, październik jest najlepszym okresem, żeby to zrobić. Odporność uzyskujemy po 3-4 tygodniach od zaszczepienia. A to oznacza, że osoba, która zaszczepi się teraz, może uchronić się przed zachorowaniem w czasie, gdy spodziewany jest szczyt infekcji grypowych. Szczepienie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, które zgłosiły się do akcji szczepień. Szczepienia prowadzone są np. w Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (można umówić się tam na szczepienie codziennie).