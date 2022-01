Grupa Wagnera - psy wojny w służbie Rosji. Zmieniają świat na gorsze

Po lekturze pańskiej nowej książki widać wyraźną zmianę w prywatnym sektorze wojskowym. O ile południowoafrykańska Executive Outcomes Eebena Barlowa wysyłająca najemników m.in. do Angoli, potem amerykańska Blackwater zajmująca się ochroną w Iraku, były przedsięwzięciami biznesowymi, to już pierwsze, ochotnicze i sponsorowane przez oligarchów bataliony walczące w Donbasie czy szyicki oddział Abu Azraela bijący się z ISIS to formacje działające poza kontrolą władz. No i mamy Grupę Wagnera. Czyli oddział, który de facto jest kolejnym rodzajem sił zbrojnych Rosji. Grupa Wagnera jest prywatną firmą tylko z nazwy. To swego rodzaju amalgamat, kooperacja publiczno-prywatna w specyficznym, rosyjskim tego słowa znaczeniu. Mark Galeotti, analityk, który zajmuje się Rosją od lat, właściwie od upadku ZSRR, stworzył pojęcie „kryminternu”. Ono nawiązuje do międzynarodówki partii komunistycznych (Kominternu), a oznacza ścisły związek świata kryminalnego, oligarchicznego ze sferą państwa, służb specjalnych, różnego rodzaju klanów rządzących Rosją. Gdzieś w tym pojęciu jest też miejsce dla rosyjskich prywatnych armii, finansowanych przez oligarchiat, de facto z pieniędzy publicznych, które ten oligarchiat pozyskuje w ramach ustawionych przetargów. Jednak w zamian owe prywatne armie muszą realizować cele państwowe. Do tego zapewniają płynność przepływów finansów pomiędzy różnymi klanami oligarchicznymi w Rosji, zwłaszcza tymi najważniejszymi - prezydenta, szefa rządu, ministrów, szefów służb. To zupełnie inny rodzaj formuły prywatnych armii. Po drugiej stronie mamy przywołaną przez pana formację Abu Azraela. Podobne do niej oddziały określa się mianem non state actor. Z jednej strony trudno nazwać je prywatnymi armiami, niemniej batalion Abu Azraela ma wyznaczone pewne cele - religijne czy polityczne i funkcjonuje na obrzeżach irackiego państwa, będącego w znacznej mierze upadłym, pozbawionym skutecznej, sprawnej egzekutywy. W Rosji putinizm zakładał od początku restaurację egzekutywy, usprawnienie państwa, jego skuteczności i sprawczości. Można dokładnie wskazać etapy tej ewolucji - najpierw rozprawa z Jukosem i podział jego majątku, ponowne wyznaczenie ról dla oligarchów, reforma sił zbrojnych (odejście od dużych związków taktycznych na rzecz grup batalionowych, co było efektem analizy wojny w Gruzji), czy utworzenia farm internetowych trolli. Jednym z efektów tej restauracji jest Grupa Wagnera, konfederacja prywatnych armii realizujących cele państwowe. To pomysł na swego rodzaju outsourcing działań państwa na podmioty, od których można się w każdej chwili odciąć. Każda strona tej gry wie, w jakim jest układzie. Rosja jest przypadkiem szczególnym, nawet biorąc pod uwagę firmę Barlowa, która stanowiła inspirację przy tworzeniu Grupy Wagnera.

Rosja, wysyłając swoje prywatne wojska do Donbasu, na Krym, do Libii, Mali czy Syrii, deleguje działania agresywne, które poniekąd są przynależne regularnym siłom zbrojnym, Grupie Wagnera. Nosi to, wraz z farmami trolli, znamiona „światowej partyzantki”. Rosja, maskując swoje działania, chce postawić społeczność międzynarodową przed faktami dokonanymi, takim przemodelowaniem świata, którego bez ryzyka już się nie da odwrócić?

To trafna diagnoza. Kolejnym celem po restauracji egzekutywy jest próba powrotu Rosji do stołu, przy którym mogłaby ona zasiadać z największymi graczami światowymi, budowy imperium, stref wpływów, jak określa to Władimir Putin. To myślenie wskazujące na konieczność istnienia „russkogo mira” (rosyjskiego świata) czegoś, co powinno być pod pełną lub częściową kontrolą Kremla. W tym momencie Rosja nie jest na tyle silnym państwem, by wchodzić w starcia z dużymi graczami. Na to jest za słaba. Natomiast jest na tyle silna, by podejmować gry nieregularne, nieprzewidywalne - partyzanckie czy, modnie określając, hybrydowe. Wykorzystując wszystkie słabości współczesnego, zglobalizowanego świata, w którym wszystko niemal jest połączone. To w rosyjskiej doktrynie wojennej funkcjonuje równolegle do oficjalnych działań wojskowych. Mało tego, to dziś jest rosyjska specjalność, przynosząca bardzo dobre rezultaty.