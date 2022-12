Grupa ORLEN rozwija sieć własnych stacji w Europie

Wejście Grupy ORLEN na rynek węgierski oraz pozyskanie kolejnych stacji na Słowacji to efekt fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku koncern będzie posiadał 3,5 tys. stacji pod marką ORLEN na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.