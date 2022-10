Grupa ORLEN rozpoczyna wytwarzanie nowego produktu petrochemicznego red.

Grupa ORLEN, zgodnie ze strategią 2030, umacnia pozycję wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej. W czeskim zakładzie w Litvinovie ORLEN Unipetrol uruchomił instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD), który wykorzystuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrotechnicznym, a także w branży farmaceutycznej i medycznej. Poszerzając swoje portfolio o DCPD, Grupa ORLEN znalazła się w gronie czterech największych producentów tego produktu w Europie. ORLEN Unipetrol będzie produkował rocznie do 26 tysięcy ton DCPD. Koszt budowy nowej instalacji wyniósł 831 mln CZK (ok. 166 mln zł).