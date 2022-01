Groźny wypadek w Gdyni, 07.01.2022. Pieszy oraz pasażer samochodu zabrani do szpitala

Wypadek Gdynia, 07.01.2022 r.

Późnym popołudniem, tuż po godzinie 18.00 w Gdyni doszło do potrącenia pieszego. Wypadek zdarzył się w piątek 7 stycznia. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja i służby ratunkowe. Pieszy został zabrany do szpitala.

Wstępne badanie wykazało, że 41-latek miał ok. 1 promila alkoholu we krwi. Wtargnął on pod prawidłowo jadący samochód marki Opel Corsa. Mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i nieoznakowanym. Do szpitala trafił również pasażer samochodu — dziecko, które doznało obrażeń w wyniku uderzenia.