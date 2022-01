Groźny wypadek w Gdyni, 07.01.2022. Pieszemu oraz pasażerowi samochodu nic poważnego się nie stało

Aktualizacja - 08.01.2022 rok, godz. 12:33

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni pieszemu oraz dziecku nic się nie stało. Mężczyzna był lekko potłuczony. Dziecko zostało zabrane do szpitala na opatrzenie przez to, że pęknięta szyba lekko je poraniła.

Wypadek Gdynia, 07.01.2022 r.

Późnym popołudniem, tuż po godzinie 18.00 w Gdyni doszło do potrącenia pieszego. Wypadek zdarzył się w piątek 7 stycznia. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja i służby ratunkowe. Pieszy został zabrany do szpitala.

Wstępne badanie wykazało, że 41-latek miał ok. 1 promila alkoholu we krwi. Wtargnął on pod prawidłowo jadący samochód marki Opel Corsa. Mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i nieoznakowanym. Do szpitala trafił również pasażer samochodu — dziecko, które doznało obrażeń w wyniku uderzenia.