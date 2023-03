Groźny wypadek trzech pojazdów w Leźnie 13.03.2023. DK7 zablokowana

Wypadek w Leźnie. Dwie osoby poszkodowane

Zawiadomienie trafiło do strażaków ok. godziny 18:45. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 7 w Leźnie. W zdarzeniu udział brały dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy.

- Poszkodowane są dwie osoby, ale jaki jest ich stan w tym momencie nie mamy jeszcze dokładnych informacji. Są one w tym momencie pod opieką ratownictwa medycznego - mówi dyżurny na stanowisku kierowania ruchem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane cztery zastępy straży pożarnej: trzy z powiatu kartuskiego oraz jeden z JRG6 Gdańsk. Na razie DK nr 7 jest zablokowana i nie wiadomo, jak długo będą trwać utrudnienia. Policja wytyczyła tymczasowy objazd od strony Żukowa przez Pępowo.