Groźny wypadek niedaleko Charzyków 15.08.2021 r. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł do rzeki!

Wypadek niedaleko Charzyków. Motocykl wpadł do rzeki

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10.00 w pobliżu Starego Młyna na trasie Charzykowy - Małe Swornegacie. 37-letni motocyklista z gminy Chojnice stracił panowanie nad jednośladem i z niego spadł, przez kilka metrów koziołkując. Natomiast motocykl wpadł do rzeki Jarcewska Struga.