Groźby wobec prezydentów miast. "Wiele osób ma poczucie przyzwolenia na mowę nienawiści. Ale takie zjawiska trzeba rozliczać bezwględnie"

Spójrzmy okiem psychologa na pogróżki, które ostatnio otrzymują prezydenci polskich miast. Włos się jeży na głowie, kiedy się je czyta... A może już się do tego przyzwyczajamy?

Jako psycholog widzę w tej sprawie tło szersze, społeczno-polityczne. Wiele osób w Polsce ma już poczucie przyzwolenia na mowę nienawiści, na piętnowanie odmienności. I to piętnowanie nie dotyczy tylko prezydentów miast, ale odmienności szeroko rozumianej. To nie jest zresztą tylko nasz problem narodowy, ale myślę, że narracja polityczna jaką się teraz stosuje, powoduje, że osoby z różnymi problemami emocjonalnymi mogą się czuć uprawnione do wyrażania w tak prymitywny sposób swoich racji.