Grill po kaszubsku - Smaki Pomorza na majówkę. Odcinek 21 programu

Osadę Łowców Fok w Rzucewie odkryto w XIX wieku. Jej korzenie sięgają jednak o wiele dalej - ok. 2.5 tysiąca lat przed naszą erą!

Dziś znajduje się tam muzeum, w którym goście mogą oglądać eksponaty wydobyte podczas badań archeologicznych.

Gospodynią Osady jest dziś Wiesława Roszman, która z pasją opowiada o tym miejscu:

Prace archeologiczne trwały ponad sto lat. Dzięki wydobytym eksponatom wiemy, jak ludzie żyli dawniej - co robili, co jedli, czym się zajmowali. To właśnie tu nasi praprzodkowie znaleźli dogodne miejsce do życia i osiedlili się tu na stałe.